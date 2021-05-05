Denizli'de "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
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Denizli'de "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de 'adın cinayete karıştı' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçede yaşayan İ.Ö'yü (65) 26 Nisan'da telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak adının cinayete karıştığını, öldürülen kadının altınlarının kendisinde olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Evdeki 2 bilezik ve 50 bin lirayı inceleneceği bahanesiyle alan kişilerin uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan İ.Ö, jandarmaya başvurdu.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte araştırma yapan JASAT ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit ettikleri zanlıların bilezikleri bir kuyumcuya götürdüğünü belirledi.

Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. (35) ve Bilal G. (40), operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y. ile Galip K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekenin elebaşı Metin Y'nin 11 suç kaydının bulunduğu, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik de telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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