Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti
DENİZLİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu.
31.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:58
DENİZLİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken ya da et doğrarken bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: DHA