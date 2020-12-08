Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
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Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek

08.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:47
Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kayıhan Yüzme Havuzunda başladığını belirtti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kayıhan Yüzme Havuzunda başladığını belirtti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8-9 Aralık 2020 tarihlerinde iki gün sürecek yüzme yarışları sabah seansıyla başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Kayıhan Yüzme Havuzunda pandemi tedbirleri alınarak gerçekleşen yarışlara 84 sporcu katılıyor. Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası ile Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi için sporcular performanslarını sergiliyor.

84 Sporcu milli takım seçmelerine gidecekler

13 yaş ve üzeri sporcuların katıldığı yarışmalara 84 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Taner Yıldırım, pandemi tedbirlerine harfiyen uyarak yarışmalara start verdiklerini, iki günün sonunda başarılı olan sporcuların ilerleyen tarihlerde İstanbul'da gerçekleşecek Milli Takım seçmelerine gideceğini kaydetti. - DENİZLİ

Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
Denizli'de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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