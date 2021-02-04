Denizli'de 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursuna gidebilecek

Denizli'de destekleme ve yetiştirme kursuna gidecek 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar, kurs saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Denizli'de destekleme ve yetiştirme kursuna gidecek 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar, kurs saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında 22 Ocak'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlatıldığı hatırlatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin kurs saatlerinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu