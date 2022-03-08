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8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, cezaları kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda Ö.D, A.C, O.Ö, A.B, Ö.C, M.S, H.K. ve U.Ş. yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Denizli, Güncel, Haberler

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