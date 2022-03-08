DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Acıpayam ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., A.C., O.Ö., A.B., Ö.C., M.S., H.K. ve U.Ş. yakalandı. 8 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title