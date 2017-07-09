Denizli'de 8 Dönüm Ormanlık Alan Yandı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki bir piknik alanında çıkan yangında 8 dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangın yarım saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındı.



Karataş Mahallesi'nde bulunan piknik alanında bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarında bir de helikopter yer aldı. Yarım saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 8 dönüm ormanlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - Denizli