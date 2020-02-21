Denizli'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan O.K'nın Kocayaka Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan O.K, gözaltına alındı.
Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu öğrenilen O.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.