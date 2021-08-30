Denizli'de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 20 bin 544 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 20 bin 544 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 105 kişi yakalanırken, 791 farklı asayiş olayında ise 535 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 23 ile 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 20 bin 544 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 105 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 80 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 9 adet fişek, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 791 farklı asayiş olayında ise 535 kişinin gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli'de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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