Denizli'de 730 bin 850 dekar arazi su ile buluştu

16.10.2019 17:48

Denizli'de, bu yıl 780 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 630 milyon lira katkı sağlandı.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiğini bildirdi.



Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ve bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Egenin incisi Denizli'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Denizli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 730 bin 850 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Denizli il ve ilçelerimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 630 milyon lira katkı sağlandı."



Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerine vurgu yaparak, çalışmalarının bu yönde sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA