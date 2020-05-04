Denizli'de 7 ilçe hiç sokağa çıkmadı

Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 399 kişiye toplamda 331 bin 70 TL para cezası uygulandı.

Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 399 kişiye toplamda 331 bin 70 TL para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs ve hafta sonunu kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Karar sonrası Denizli halkı büyük oranda kurallara uydu. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kentte zorunlu haller dışında 399 vatandaşın sokağa çıktığı tespit edilerek 331 bin 70 TL ceza kesildi. Kentte kuralı ihlal eden ilçeler sıralamasında 199 kişi ile Pamukkale ilçesi ilk sırada yer alırken 129 kişi ile Merkezefendi ilçesi ikinci, 30 kişi ile Buldan ilçesi üçüncü sırada yer aldı. 7 ilçede vatandaşların tamamı kurallara uyarak evde kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA