Denizli'de 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması tanıtım toplantısı düzenlendi

01.11.2019 15:37

Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) bu sene 7.'sini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Yarışmanın finalist bilgilendirilmesi ve bu sene doğa konusuna önem verildiğini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, "Denizli'de dış giyiminde yapılabildiğini göstermek istiyoruz" dedi.



DENİB tarafından düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda sona yaklaşıldı. Denizli İhracatçılar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin katkılarıyla bu sene 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım yarışmasının basın açıklama toplantısı düzenlendi. Toplantıya Denizli ve Denizli dışından yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen yarışmada, DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya ve Komite Üyesi Pelin Sensöz ile Denizli'nin Hamam markasıyla tanınan Eke Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Eke ev sahibi olacak jüri üyelerinin yanında, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı yer alacak.



Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektöründe ihracatı arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla sektördeki motivasyon ve iş birliği, dayanışmaya konusunda katkıda bulunmak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.



"Doğaya dokunuş konusu olması beni çok etkiledi"



Tasarım toplantısında söz alan ünlü manken Şebnem Schaefer, "Ben, burada ekolojik dengenin korunmasına yönelik, tasarımların yapılması benim hoşuma giden, ama ben şöyle profesör Orhan Kural ile birlikte biz 2 buçuk senedir bir program yapıyoruz doğa ve çevre konusunda ve o yüzden benimde farklılığım arttı diyebilirim. Ben bu konuda çok dikkat ediyorum artık, üstümde ki kıyafet de mesela organik kumaştan yapılmış. O yüzden bu sene, bu doğaya dokunuş konusu olması beni çok etkiledi ve tasarımlarda haliyle çok güzel, gerçekten başarılı ve yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.



"Ülkemizde ki birçok ihracatçılar birliği kendi sektörleri ile ilgili tasarım yarışmaları tertip ediyorlar"



Düzenlenen toplantıda Hüseyin Memişoğlu, 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım yarışması hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Memişoğlu, "Bu sene doğaya dokunuş temasıyla tasarım yarışmamızın 7.'sini yapıyoruz. Ülkemizde ki birçok İhracatçılar Birliği kendi sektörleri ile ilgili tasarım yarışmaları tertip ediyorlar, yani makinecilerin bile tasarım yarışması var. Otomotivcilerinde var, herkes kendi sektöründe yeni bir ses soluk kazandırabilmek, çünkü dizayn etmek çok önemli, yeni ürün ortaya çıkarmak çok önemli, bizde kendi sektörümüz ile ilgili tekstil ile ilgili ne yapabiliriz diye, arkadaşlarımız bundan 7 sene önce bakmışlar ve bu yarışma başladı" dedi.



"Burada 70 tane ayrı firmalardan, 70 tane ayrı kumaş toplandı"



Memişoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi:



"Yarışmanın bu sene 7'incisini yapıyoruz. Bu sene birkaç küçük dokunuş yaptık yarışmamızda, öncelikle ilimizde ki on firmanın tasarımcılara badiledik diye tabir edeyim. Onlara destek olmaları için ricada bulunduk. Bu firmalarımız, bu tasarımcılarımıza firmalarında çalışma ortamını, sahayı, üretimi gösterdiler. Tasarımcıların, yani biz çünkü bazen kendi işyerlerimizde de görüyoruz, bir tasarım geliyor fiziki olarak dokunması, üretilmesi mümkün değil, çünkü tasarımcı bir kağıda çiziyor, geçiyor. Onun nasıl üretileceğini bilmiyor, ama biz bu sefer tasarımcıları üretim aşamasında göstererek, üretilebilecek kumaşları kullanmalarını destekledik. Burada 70 tane ayrı firmalardan, 70 tane ayrı kumaş toplandı. Denizli kumaşları, Denizli'de üretilen kumaşlar toplandı. Bu Denizli'de üretilen kumaşlarla kartelalar hazırlandı. Okullara, bu tasarımcıların okuduğu fakültelere, okullara gidildi. Oralarda yarışmanın lansmanı yapıldı ve gençlerimiz, yüzlerce gencimiz bu yarışmaya müracaat etti. Bugün sona kalan 10 yarışmacımız, aslında hani en güzeli, bize göre en güzeli ya da arasından zorlukla seçilen 10 kişi, çünkü çok başarılı çalışmalar vardı. İnşallah bizim ilimiz bir ev tekstili şehri, çünkü İstanbul'da tekstil denilince insanların aklına dış giyim geliyor. Denizli'de ise havlu, bornoz, ev tekstili geliyor. Biz Denizli'de dış giyiminde yapılabildiğini göstermek istiyoruz. Açıkçası burada bir algı yaratıp dış giyim firmalarının sayısını arttırmayı hedefliyoruz ve dış giyim sektörüne de en azından Denizli üzerinden de bir tasarımcı sağlayabilir miyiz, yeni tasarımcılar katabilir miyiz gençlere bir ışık olabilir miyiz, derdimiz bu, inşallah doğru bir iş yapmışızdır. Yaptığımız işin doğru olup olmadığını da kısmet olursa yarışmadan sonra göreceğiz."



Denizli 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması finalistleri belli oldu. Finalist isimleri Ayşe Nur Gündüz, Ayşe Sara Arslan, Emir Kırmızı, Gizem Nur Bağ, Habiba Çakır, Hasancan Meşelik, Hilal Karakaş, Mihriban Bertan, Simge Çetiner, Şerife Eliz Uzer şeklinde açıklandı. Finale kalan 10 kişiden 3'ü çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA