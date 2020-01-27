Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
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Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.

27.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:51
Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

'de polisi tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere yönelik yapıldı. Yapılan 7 ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı bunlardan 3'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.


Öte yandan, operasyonlarda 48 gram eroin, 8 adet sentetik ecza hap, 6 adet extacy hap, 500 gram esrar, 9 adet LSD, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 55 gram skunk, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 1,1 gram esrar ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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