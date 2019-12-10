Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.

10.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:38
Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, (69) Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'ından alamayarak eve giden yakınları kapının açılmaması üzerine polise bilgi verdi.

İçeri giren yakınları Çılkın'ın sobanın yanında yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Yardım ekiplerini çağırdı.

Düşme neticesinde başından yaralanarak öldüğü değerlendirilen Çılkın'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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