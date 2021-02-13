Denizli'de 66 yaşında liseyi bitiren kadının yeni hedefi tıp fakültesi
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Denizli'de 66 yaşında liseyi bitiren kadının yeni hedefi tıp fakültesi

13.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:35
Denizli'de 66 yaşında liseyi bitiren kadının yeni hedefi tıp fakültesi

Denizli'de 66 yaşında açıköğretim lisesinden mezun Yurdagül Atlar, yeni hedefinin tıp fakültesi ya da bilgisayar mühendisliği olduğunu bildirdi.

Denizli'de 66 yaşında açıköğretim lisesinden mezun Yurdagül Atlar, yeni hedefinin tıp fakültesi ya da bilgisayar mühendisliği olduğunu bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, açıköğretim lisesini başarıyla tamamlayarak diplomayı almaya hak kazanan Yurdagül Atlar'ı makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekici, Yurdagül Hanım'ın elde ettiği başarıyla eğitimin ve öğrenmenin günü, yaşı ve saati olmadığını herkese bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Yurdagül Hanım'ın önce ortaokulu ardından da liseyi bitirdiğini aktaran Ekici şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezimizin yönlendirmeleri ve rehberlikleri ile açıköğretim lisesine kayıt yaptıran Yurdagül Hanım üstün gayret göstererek lise diploması almaya hak kazandı. Kendisine lise diplomasını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yurdagül Hanım'ın gayretlerinin tüm öğrencilerimize ve halkımıza ışık tutacağı inancındayım. Şimdi de Merkezefendi Halk Eğitim Merkezinin açtığı destekleme ve yetiştirme kursları ile üniversite sınavlarına büyük bir azimle hazırlanıyor."

Yurdagül Atlar ise yıllardır içinde kalan okuma isteğini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Denizli'deki eğitim camiasına teşekkür eden Atlar, "Öğrencilik hayatımda hep yanımda oldular, destek verdiler. Yeni hedefim üniversite sınavlara girerek tıp fakültesi ya da bilgisayar mühendisliği. Bunu başarabilmek için çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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