Denizli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine kitap servisi DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi okuma alışkanlığını arttırmak için kurduğu 'Kitap Kafe'ye üye 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kitap servisi yapmaya başladı.

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi okuma alışkanlığını arttırmak için kurduğu 'Kitap Kafe'ye üye 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kitap servisi yapmaya başladı.

Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kitap ihtiyaçları için çalışma başlattı. Okuma alışkanlığının artması için kurulan ve 2 bin 700 üyesi bulunan Kitap Kafe'ye üye olan 65 yaş ve üstü vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerine kitap götürmeye başladı. Evlere kitap servisi uygulamasının koronavirüs tehlikesinin sona erinceye kadar devam edileceği belirtildi.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Kitap Kafe üyelerinin bu dönemde kitap sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtip, "Kitap Kafe'nin müdavimleri var. Bunların birçoğu 65 yaş üstünde. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaşlılarımızın evden çıkması mümkün değil. Biz de kitaplarını onların ayağına götürelim istedik. Kitap kurtlarının evde geçirdikleri zamanlarda kitap sıkıntısı yaşamaması için onlarla irtibat kurarak, ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. Hangi tür kitapları istiyorlarsa evlerine kadar götürüp kendilerine teslim ediyoruz. Bu kitaplar bittiğinde de bizimle iletişim kurduklarında kitap teminini sağlayacağız. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın evde kalması ve dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Bu zamanlarda da bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUNKitap Kafe'nin üyelerinden olan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Kütüphanenin üyelerinden Cevdet Urel, "Okumak çok önemli. Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Koronavirüs tehlikesinin var olduğu bugünlerde dışarıya çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor" dedi.

Sevgi Kılıç da uygulamadan memnun olduğunu vurgulayıp, "Bu şekilde sokağa çıkmadan hem okuduğum kitabı teslim ettim hem de yeni kitap aldım" diye konuştu.

Kaynak: DHA