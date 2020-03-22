Denizli'de 65 yaş ve üstünün pazar alışverişini ekipler yaptı
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Denizli'de 65 yaş ve üstünün pazar alışverişini ekipler yaptı

Denizli'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında semt pazarlarının girişinde kimlik kontrolü yaparken, pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye görevlilerince karşılanıp evlerine bırakıldı.

22.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:20
Denizli'de 65 yaş ve üstünün pazar alışverişini ekipler yaptı

Denizli'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında semt pazarlarının girişinde kimlik kontrolü yaparken, pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye görevlilerince karşılanıp evlerine bırakıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, yasağın uygulanması için yoğun çaba sarf ederken, yasağı dikkate almayarak sokağa çıkıp gezerek yasağı ihlal edenler uyarıldı.

Yaşlıların pazar alışverişini belediye görevlileri yaptı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan çoğu yasağa uyarken, semt pazarlarına alışverişe gitmek için evden çıkan yaşlılar için emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde kurulan pazar yeri girişinde yaşlıların kimliklerini kontrol eden polis, 65 yaş üstü vatandaşları, sağlıkları için alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar, pazar yeri girişinde oluşturulan bekleme noktasında bekletilirken Pamukkale Belediyesi ekipleri, yaşlı kimselerin pazar alışverişlerini yaparak evlerine bıraktı.

Zabıta memuru Osman Engin, gelen yaşlıları pazar yerine almadıklarını belirterek, "Semt pazarlarına gelen yaşlıların ihtiyaçlarını liste yapıyoruz. Listeye göre pazardan alışverişlerini yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Evlerine kadar belediye araçlarıyla bırakarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu hizmeti veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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