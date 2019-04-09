Denizli'de 6'ncı Yüzyıldan Kalma 2 El Yazması Kitap Ele Geçirildi

DENİZLİ'de polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, durdurulan otomobilde 6'ncı yüzyıla ait, üzerinde altın yaldızlı motifler bulunan 2 el yazması kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Kitapların, Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığı ve Mısır menşeli olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla C.K.'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, C.K.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından otomobil durdurulup, arama yapıldı. Aramada, otomobilde bulunan poşet içeresinde peçeteye sarılmış 2 el yazması kitap ele geçirildi. C.K., gözaltına alındı.

Ele geçirilen el yazması kitaplar, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda kitapların 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirlendi. Döneminde saray tarafından kullanılan orijinal el yazması kitapların, erguvan rengi papirüs yapraklardan oluştuğu ve içinde Hz. İsa'nın monogramının (simge ve harflerle oluşturulan nakış) bulunduğu, 8 kollu haç tasvirlerinin yer aldığı tespit edildi. Kitapların, Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlanmış, genellikle çeşitli hastalıklar ve kem gözlerden koruma sağladığına inanılan ve 'Amuled' diye adlandırılan Mısır menşeli eserler oldukları öğrenildi.

Öte yandan, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Denizli

Kaynak: DHA