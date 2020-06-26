Denizli'de 6 köpek zehirlendi
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Denizli'de 6 köpek zehirlendi

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, farklı noktalarda 6 köpek ölü bulundu.

Denizli'de 6 köpek zehirlendi
26.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:16

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, farklı noktalarda 6 köpek ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde, birbirine yakın yerlerde köpeklerin cansız halde yattığını görenler, durumu belediye ekiplerine bildirildi. Mahalleye giden belediye ekipleri, 6 köpeği ölü olarak buldu. Telef olan köpekler, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerlerden alındı. Yapılan ilk incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bu insanlık dışı bir olay. 6 köpek zehirlenerek öldürülmüş. Onların da tıpkı bizim gibi canları var. Köpeklere bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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