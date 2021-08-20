Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti
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Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti

Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda Denizli'de 6 kaymakamın da görev yeri değişti. Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Muğla Valiliği Dalaman Hudut Mülki İdare Amiri olurken yerine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut Pamukkale İlçe Kaymakamı oldu. Tavas Kaymakamı Recep Öztürk Bursa/Kestem İlçe Kaymakamı olurken, Serinhisar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Konya/Karapınar İlçe Kaymakamlığına, Çal Kaymakamı Selin Sarı, Şanlıurfa/Halfeti İlçe Kaymakamlığına, Bozkurt Kaymakamı Barış Aytürk, Kahramanmaraş/Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığına ve Baklan Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan Vali Yardımcılığına atandı. - DENİZLİ

Denizli'de 6 kaymakamın görev yeri değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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