Denizli'de 6 gündür kayıp genç arkadaşının evinde bulundu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi arkadaşının evinde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi arkadaşının evinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve 27 Haziran'da evden ayrılan 16 yaşındaki İbrahim Aldal'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, lise öğrencisi Aldal'ı Acıpayam'da bir arkadaşının evinde buldu.

Cumartesi akşamı gecikince ailesinden çekinip başka bir arkadaşına gittiği öğrenilen Aldal, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Baba Hilmi Aldal, kayıp ilanları ile sokak sokak aradığı oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek "Herhangi bir sorunu yoktu. İbrahim, geç kalıp çekindiği için başka bir arkadaşının yanına gitmiş. Çok şükür ekiplerin araması ile bulundu. Çok sevinçliyim." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İbrahim Aldal, 27 Haziran'da akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrılmış, geri dönmeyen oğullarından haber alamayarak endişelenen aile, durumu polise bildirmişti.

Kaynak: AA