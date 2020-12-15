Denizli'de 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Denizli'de 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:48
Denizli'de 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Eşya Kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Eşya Kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. 2 ayrı düzenlenen operasyonda 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçları (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen Eşya Kaçakçılığına yönelik 2 ayrı yerde operasyon düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon ve aramalarda 55 adet kaçak cep telefonu ve 50 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli'de 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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