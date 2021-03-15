Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı

15.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:39
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 572 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 572 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 165 kişi yakalanırken, 545 farklı asayiş olayında ise 410 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 8 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 25 bin 572 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 165 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 141 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 8 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 57 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 7 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, dolandırıcılık olaylarında ele geçirilen 6 bin 350 TL para ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 545 farklı asayiş olayında ise 410 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 545 farklı asayiş olayında 410 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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