Denizli'de 53 sikke ele geçirildi
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Denizli'de 53 sikke ele geçirildi

Denizli'de 53 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda 53 sikke ve tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda 53 sikke ve tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli ve irtibatlı olduğu belirlenen ikinci bir kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde, Roma ve Bizans dönemine ait 53 sikke ile tarihi eser niteliğinde 10 obje bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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