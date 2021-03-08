Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:48
Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 984 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 984 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 160 kişi yakalanırken, 521 farklı asayiş olayında ise 398 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 1 ile 7 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 25 bin 984 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 160 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 132 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet değiştirilmiş (Change) şüphesi olan otomobil, 2 adet yakalama kayıtlı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet kesici delici alet ve 6 bin 900 TL çalıntı para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 521 farklı asayiş olayında ise 398 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de 521 farklı asayiş olayında 398 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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