Denizli'de 5 katlı apartmandaki yangını koltuğa düşen sigara çıkarmış
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Denizli'de 5 katlı apartmandaki yangını koltuğa düşen sigara çıkarmış

Denizli'de 5 katlı apartmandaki yangını koltuğa düşen sigara çıkarmış
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katında çıkan yangının, koltuğun üzerine düşen sigaranın perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katında çıkan yangının, koltuğun üzerine düşen sigaranın perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.

Asmalıevler Mahallesi'ndeki dün 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili itfaiye ekipleri çalışmasını tamamlandı.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede yangının koltuğun üzerine düşen sigaradan çıktığı, ardından perdelerin de tutuşmasıyla büyüdüğü belirtildi.

Yangının çıktığı dairede mahsur kalan ve yanmaya başlayan kıyafetlerini çıkarıp alt kata balkondan inerek kurtulmayı başardıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ferruh Erdurur'un vücudunda 2. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Erdurur'un yakınları tarafından Ankara'da başka bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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