Denizli'de 5 iş yerinden kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Buldan ve Sarayköy ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, geçen ay 5 iş yerinden kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Hakkında 5 suç kaydı olan Şükrü A. (26) ile 11 suç kaydı bulunan Salim B. (25), ikametlerinde yakalandı.

Zanlılardan ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirtilen kablolar sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek