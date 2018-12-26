Denizli'de 5 İlçede Eğitime Kısmi Kar Engeli

Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime kısmi 1 gün ara verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Aralık Çarşamba günü Pamukkale ilçemiz sınırlarında bulunan Gözler İlk ve Ortaokulu, Uzunpınar İlkokul Ortaokul ve Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzelpınar İlkokul ve Ortaokulu, Akdere İlkokul ve Ortaokulu, Belen Ardıç İlkokulu 1 gün tatil edildi. Ayrıca Çal, Bekilli ve Güney ilçelerimiz ile Çivril ilçemizde taşımalı okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA