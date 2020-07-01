Denizli'de 5 gündür kayıp olan genç için arama çalışması başlatıldı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 gün önce arkadaşına gitme bahanesiyle evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 gün önce arkadaşına gitme bahanesiyle evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki İbrahim A, 27 Haziran'da akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyen oğullarından haber alamayarak endişelenen aile, durumu bugün polise bildirdi. Polis ekipleri, İbrahim A'nın bulunması için çalışma başlattı. Kaynak: AA