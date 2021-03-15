Denizli'de 5 firari hükümlü yakalandı
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Denizli'de 5 firari hükümlü yakalandı

15.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:19
Denizli'de 5 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de kaçakçılık suçundan aranan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kaçakçılık suçundan aranan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan aranan ve haklarında 1-9 yıl hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Gerekli işlemler için emniyete götürülen zanlılar daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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