Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri