Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Haber

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