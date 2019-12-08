Denizli'de 484 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Denizli'de 484 şişe kaçak içki ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:24
Denizli'de 484 şişe kaçak içki ele geçirildi

'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'de kaçak içki piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Pınarkent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonetin kasasında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen çeşitli markalara ait 484 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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