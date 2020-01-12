Denizli'de 450 kilogramlık orkinos ilgi odağı oldu
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Denizli'de 450 kilogramlık orkinos ilgi odağı oldu

Denizli'de bir balıkçının tezgahında sergilediği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinos, vatandaşların ilgisini çekti Kentte balıkçılık yapan Fikret Uzkuç, İzmir'in Çeşme ilçesinden getirdiği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinosu Denizli balık pazarında sergiledi.

12.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:06
Denizli'de 450 kilogramlık orkinos ilgi odağı oldu

'de bir balıkçının tezgahında sergilediği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinos, vatandaşların ilgisini çekti


Kentte balıkçılık yapan Fikret Uzkuç, 'in Çeşme ilçesinden getirdiği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinosu Denizli balık pazarında sergiledi.


Tezgaha 5 kişiyle taşınan orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu.


Kilogramı 50 liradan satılan orkinosun 2 saat içinde tükendiğini belirtildi.

Kaynak: AA
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