Denizli'de 450 kilogramlık orkinos ilgi odağı oldu
Denizli'de bir balıkçının tezgahında sergilediği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinos, vatandaşların ilgisini çekti Kentte balıkçılık yapan Fikret Uzkuç, İzmir'in Çeşme ilçesinden getirdiği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinosu Denizli balık pazarında sergiledi.
Denizli'de bir balıkçının tezgahında sergilediği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinos, vatandaşların ilgisini çekti
Kentte balıkçılık yapan Fikret Uzkuç, İzmir'in Çeşme ilçesinden getirdiği 2 metre uzunluğundaki 450 kilogramlık orkinosu Denizli balık pazarında sergiledi.
Tezgaha 5 kişiyle taşınan orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kilogramı 50 liradan satılan orkinosun 2 saat içinde tükendiğini belirtildi.