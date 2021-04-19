Denizli'de 44 sikke ele geçirildi
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Denizli'de 44 sikke ele geçirildi

Denizli'de 44 sikke ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 44 sikke ele geçirildi.

DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 44 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Denizli'de 44 sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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