Denizli'de 40 yıllık içme suyu hatları değişiyor Denizli'de 40 yıllık içme suyu hatları değişiyor 72 kilometrelik içme suyu hattının değişimi için ilk kazma vuruldu Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yenişehir Mahallesi'nin ömrünü tamamlamış 40 yıllık içme suyu hatlarını tamamen yenilemek için ilk kazmayı vurdu.

Denizli'de 40 yıllık içme suyu hatları değişiyor

72 kilometrelik içme suyu hattının değişimi için ilk kazma vuruldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yenişehir Mahallesi'nin ömrünü tamamlamış 40 yıllık içme suyu hatlarını tamamen yenilemek için ilk kazmayı vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Yenişehir Mahallesi'nde müjdesini verdiği 72 kilometrelik içme suyu hattı değişim projesi başladı. 18 milyon liralık yatırım maliyetli yeni içme suyu hatlarıyla artık eski borulardan kaynaklı içme suyu kesintisi yaşanmayacağı belirtildi. 40 yıl önce döşenen ve ömrünü tamamlamış Yenişehir Mahallesi'ndeki eski içme suyu hatları yerine "düktil" adı verilen TSE ve ISO standartlarına uygun içme suyu boruları döşenmeye başladı. 100 yılın üzerinde ömrü bulunan yeni içme suyu borularının korozyona karşı yüksek dayanım gösterdiği, darbelere ise daha fazla dayanıklı olduğu belirtiliyor. Projenin yaklaşık 6 ay içinde tamamlanıp bölge halkının daha sağlıklı ve modern hatlarla içme suyuna kavuşacağı aktarıldı.

"Söz verdiğimiz gibi ilk kazmayı vurduk"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sık sık su patlakları nedeniyle yaşanan içme suyu kesintilerinin Yenişehir'de artık son bulacağını ifade eden Başkan Zolan, "Çok şükür söz verdiğimiz gibi ilk kazmayı vurduk ve projemize başladık. İnşallah zamanında tamamlayıp modern içme suyu hatlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine alacağız" dedi.

"100 yıldan daha fazla kullanılabilecek"

Yeni içme suyu hatları için döşenen boruların ömrünün 100 yılın üzerinde olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu yatırımı hemşehrilerimiz 100 yıldan daha fazla kullanacak. İnşallah torunlarımızın torunları bu hizmetimizden faydalanacak. Geleceğe eser bırakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA