Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi

Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve geride kalan 4 saatte yerleşim alanlarını tehdit ederek büyümeye devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve geride kalan 4 saatte yerleşim alanlarını tehdit ederek büyümeye devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Bölgedeki tüm helikopterlerin Antalya ve Muğla'da görevli olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangın geniş bir bölgeye yayılarak Alacaoğlu ve Derbent mahallelerine ulaştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyerek devam eden orman yangını havadan görüntülendi. - DENİZLİ

Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi
Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi
Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Haydar Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Haluk Levent Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de 4 saattir devam eden yangın havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:54:25. #1.15#

title