Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı

Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 6 aylık takibin ardından 15 şüpheliye ait çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 4 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı

Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı

Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title