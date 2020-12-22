Denizli'de 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında turistler, sıcak hava balon turu yapabilecek

Denizli'de, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından sıcak hava balon işletmeleri kapsam dışı bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Kovid-19 salgınına yönelik bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, otel ve konaklama tesislerinde eğlence, balo, yemekli, müzikli yılbaşı kutlama programı icra edilmesine ve saat 22.00'den itibaren otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ile diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere ek olarak yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, turizmin devamlılığının sağlanmasını temin etmek amacı göz önüne alındığında, Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu ile ticari taşımacılık yapmak üzere ruhsatlandırılmış olan balon işletmeleri tarafından otellerde ikamet etmekte olan turistler için uçuş operasyonları gerçekleştiren sıcak hava balonu çalışanlarının da bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek