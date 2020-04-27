Denizli'de, 4 günlük yasak sonrası hareketlilik DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün, cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi.

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün, cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi. Banka ve postane önlerinde, sosyal mesafe kuralının uygulanmasıyla uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca 31 kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra Denizli'nin cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. Kentin işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı'ndaki kalabalık dikkat çekti. Banka ve postane önlerinde, sosyal mesafe kuralının uygulanmasıyla uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri de yoğunluk oluşan noktalarda sık sık uyarılar yaptı.Bayramyeri Meydanı'nda yürüyen Osman Giraz, 4 gün evde kalınca canının sıkıldığını ve havanın güzel olmasını da fırsat bilip, dışarı çıktığını söyledi. Giraz, herkes soluğu dışarıda aldığı için yoğunluk olduğunu belirterek, "Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA