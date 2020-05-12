Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
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Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 16-19 Mayıs tarihlerindeki kısıtlamanın da kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
12.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:20

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 16-19 Mayıs tarihlerindeki kısıtlamanın da kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle alınan kararla 3 Nisan'dan itibaren şehre giriş çıkışlar seyahat iznine bağlanan Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla gece yarısından sonra bu uygulama kalktı. 39 gün sonra kalkan kısıtlamayla birlikte, kontrol noktalarında artık sadece sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek çıkanlar ise, sağlık merkezine yönlendiriliyor.Denizli Valisi Hasan Karahan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla, şehre giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını, 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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