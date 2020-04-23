Denizli'de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı 30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte Denizli'de de 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı.

30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte Denizli'de de 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent sokakları bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk dakikalardan itibaren kent adeta hayalet şehre dönüştü. Vatandaşlar kısıtlamanın başlaması ile evlerine çekildi. Kent meydanı ve ana arterlerde deyim yerindeyse 'in cin top oynadı.'

Polis ekipleri kent merkezinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kısıtlamanın uygulanması hususunda büyük özen gösterdi.

Kısıtlamaya Denizliler'in büyük oranda riayet etmeleri dikkatlerden kaçmazken, kentin boş kalan hali ise İHA kameramanları tarafından havadan görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA