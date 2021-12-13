Denizli'de 4 bin metre kablo çalan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 13 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 4 bin metre haber leşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri; Çal, Buldan ve Güney ilçelerinde çeşitli tarihlerde yaşanan haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, 13 hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edilen Z.B. (44) ile E.S'yi (29) operasyonla yakaladı.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde 4 bin metre kablo çaldıkları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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