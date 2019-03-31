Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (3)

VALİ KARAHAN: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı. Vali Karahan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz bildirim olmadığını belirterek, "5.5 büyükülğündeki depremden sonra orta hasarlı bazı binalar vardı. Belki kerpiç olan o evlerde zarar oluşmuş olabilir" dedi.

Kaynak: DHA