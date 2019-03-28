Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem (3)

İLÇE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz 20 Mart tarihinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün de saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçede bir hafta içinde 1000'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

PARK ÇADIR KENTE DÖNDÜ

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kriz Merkezine başvuran vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirterek çadır talebinde bulundu. Acıpayam ilçe merkezindeki Cumhuriyet Parkı, artan ztalep nedeniyle kurulan çadırlarla adeta 'çadır kente' dönüştü. Parka 300'e yakın çadır kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan büyük çadırda da Kızılay tarafından vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Deprem nedeniyle evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle çadırda kaldığını söyleyen Semiha Tasasız, "Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Bugün de oldu. Çok sallanıyoruz, korkuyoruz. Evlerde kalan yok, hep dışarıdayız. Bizde çadırda kalıyoruz" dedi.

'ÇADIR HAYATI İYİ DEĞİL AMA MECBURUZ'

4 gündür çadırda kaldığını ifade eden Fatmaana Sönmez ise sarsıntılar nedeniyle korkup evlerine giremediklerini belirterek, "4 gündür çadırdayız. Köyümüzde 2 gün kaldık ama eşim okulda çalıştığı için mecburen geldik. Çadır hayatı iyi değil ama mecburuz, sadece geceleri soğuk nedeniyle üşüyoruz. Soğuk oluyor. Sarsıntılar bizi korkutuyor" dedi.

Esma Özdemir de, evlerinin oturulamaz durumda olduğunu, bir haftadır çadırda kaldıklarını ve korktuklarını söyledi.

Lise öğrencisi Mete Özdemir ise çadırda yaşamanın zor olduğunu ifade ederek, "Ben Serinhisar ilçesinde lisede öğrenim görüyorum. Yaşadığım ilçede okullar tatil ama ben yakın ilçede öğrenim görüyorum. Çadırda kalıyorum. Sabahları zor oluyor. Erken gitmek zorunda olduğum için zorluklar yaşıyorum. Deprem ne kadar sürerse o kadar çadırda kalacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Acıpayam ilçesinde perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi.

Kaynak: DHA