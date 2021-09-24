Denizli'de 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan hükümlü yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 39 suçtan sabıkası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 39 suçtan sabıkası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'yi (39) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hakkında 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan S.S. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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