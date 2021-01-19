Denizli'de 370 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
19.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:32
Denizli'de, 370 gram toz esrar ile yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi.
Denizli'de, 370 gram toz esrar ile yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen bir otobüsteki iki yolcunun üstünü aradı.
Şüphelilerin bellerine taktıkları korsede 370 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek