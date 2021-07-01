DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
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DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindekilere 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

DENİZLİ'de, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindekilere 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılarını yaptırabileceklerini açıklamasının ardından uygulanmaya başlandı. Denizli'de randevularını alan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, kentteki çeşitli hastane ve sağlık merkezlerine giderek tercihleri doğrultusunda Biontech ve Sinovac aşısı yaptırdı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Mine Özçelik, koronavirüsle mücadelede en etkin silahın aşı olduğunu belirtip, "Kesinlikle aşı yaptırmalıyız. Ben artık bu maskelerden kurtulmak istiyorum. Vatandaşları en kısa sürede aşılarını olmak için hastanelere bekliyoruz" dedi.

Hemşire Sevilay Kartop, üçüncü doz aşıyı olduğu için mutlu olduğunu ifade edi, "Pandemi ile savaşta olmazsa olmazımız aşıdır. Tüm ülkemizi aşı olmaya davet ediyorum. Bizler olduk, sizleri de bekliyoruz" diye konuştu.

Aşılamada görevli hemşirelerden Arzu Gündüz ise, pandemiyle mücadelenin bir parçası olduğu için gururlu olduğunu kaydedip, "Bu süreçte tüm sağlıkçılar olarak canla başla mücadele ettik. Bu güzel mücadelenin sonunda mükafatımız alacağız. İyi bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. Zorlu mücadelenin bir parçası olduğum için gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
DENİZLİ'DE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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