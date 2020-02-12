Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı - Haber

Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:24
Denizli'de 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

'nin ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta yürüyen Atilla K. (42) daha önce borç verip alamadığını ileri sürdüğü 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaşanan kavgada başından yaralan Atilla K. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine polis, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Sokak üzerindeki kavga bölgedeki bir kişinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.


Görüntülerde, sokakta yürüyen Atilla K'nin yanına bir araçtan inen 3 kişinin gelmesi, şüphelilerin Atilla K'yi yere yatırarak tekme tokat darbedip kaçması ve vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler