Denizli'de 3 İranlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağını bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gün ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 250 gram esrar ve 96 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarma, İran uyruklu R.A. A.Ş., ve Y.V.'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA