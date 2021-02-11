Denizli'de 3 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa etti
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Denizli'de 3 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa etti

11.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:34
Denizli'de 3 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa etti

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Başkan ile Merkezefendi Belediye Meclis üyeleri Murat Çımık ve Arif Suna, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Başkan ile Merkezefendi Belediye Meclis üyeleri Murat Çımık ve Arif Suna, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Ertan Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, partide "seçim sürecinde adayın arkasında durmayan, hatta oy vermeyen ve kamu menfaatine aykırı gündem maddelerine destek sunan" kimselere karşı CHP'nin ilke ve ideolojisini korumaya çalıştığını belirtti.

Bu tutumları nedeniyle kendisinin ve bir kısım meclis üyesi arkadaşlarının disiplin cezasıyla tehdit edildiğini öne süren Başkan, şunları kaydetti:

"Ben gerek CHP ilke ve ideolojileri doğrultusunda ve gerekse Acıpayam halkının menfaatinde görevimi yürütürken ve bu sorunları CHP üst yönetimiyle paylaşarak, bunların yanlış olduğunu beyan ettim. Ancak bunun gereğini yapmak yerine bana ve bir kısım meclis üyesi arkadaşımıza disiplin sopası göstererek, haklıdan ve kamu menfaatinden yana değil, haksız ve CHP ilke ile ideolojilerini ayaklar altına alanlardan ve örgütü şahsi menfaatleri için kullananlardan yana taraf olmuştur. CHP benim yuvamdır ve partimin kuruluş ilkeleri benim için esastır ancak yaşanan süreç beni istifa sürecine getirmiştir."

Çırmık ve Suna birlikte yazılı açıklama yaptı

Merkezefendi Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri Çımık ile Suna da yaptıkları ortak açıklamada, kamu menfaati ve partinin itibarını korumak amacıyla, doğruya ulaşmak adına söyledikleri nedeniyle "ötekileştirildiklerini" ve "düşman ilan edildiklerini" savundu.

Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisindeki 32 mahallede kat yüksekliği belirleme sürecine tepki gösterdiklerini kaydeden Çımık ve Suna, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Elbette ki Merkezefendi Belediyesinde iktidarda bile olsak meclis üyesi olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu nedenlerle, gerek Denizli yerelinde ve gerekse Türkiye genelinde CHP'yi temsil makamında olanlar, kurucu iradeden ayrıldıysa, tüzük ve uygulama doğruları söyleyenlerin ve liyakatli kişilerin yönetim mekanizmasına seçilerek gelmesinin önünü kapatıyorsa, tüm bu yanlışların içinde adımızın yer almaması için bağrımıza taş basarak, ata ocağımız CHP bu yanlışlardan dönünceye kadar, üzülerek ama onurumuzla partimizden ayrılıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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